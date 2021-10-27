Без единой морщины: королева Летиция в красивом платье и без маски блистала на церемонии

Без единой морщины: королева Летиция в красивом платье и без маски блистала на церемонии

Королева Летиция вчера присутствовала на церемонии вручения премии в области журналистики им. Франсиско Сереседо в Мадриде.

В отель Mandarín Oriental Ritz, где состоялся гала-ужин после мероприятия, Ее Величество прибыла в черном платье-миди, с сеткой на зоне плеч и бахромой на груди от своего любимого бренда Hugo Boss. Эффектный лук Летиция дополнила серьгами-висюльками серебристого цвета и маленьким кожаным клатчем с золотой фурнитурой, кожаными туфлями-лодочками на каблуках и своим любимым кольцом от Karen Hallam – это подарок от ее дочерей, кольцо-талисман, с которым Летиция выходит в свет всегда.

Королева Летиция / Getty Images

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Впервые за долгое время королева рискнула снять защитную маску на мероприятии. Хотя сделала это не сразу. Видимо, и до королевы Испании уже дошла очередь вакцинироваться от коронавируса. Так непривычно было видеть Летицию без маски, она словно помолодела. Или может, все это время активно посещала своего косметолога и делала инъекции красоты, ведь морщин на ее лице практически нет. Макияж на лице Ее Величества был очень насыщенный.

Королева Летиция / Getty Images

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