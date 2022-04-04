Без икры, самолетов и такси: инсайдер рассказал о том, как страдают от санкций российские олигархи

Без икры, самолетов и такси: инсайдер рассказал о том, как страдают от санкций российские олигархи

После полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины жизнь многих российских олигархов, приближенных к Путину, заметно ухудшилась.

Личный помощник нескольких российских олигархов, которые живут в закрытом поместье Сент-Джорджес-Хилл в Вейбридже, графство Суррей, рассказал изданию Mirror о том, как страдают миллиардеры от санкций, введенных Западом против России из-за войны, которую начала РФ в Украине.

Он говорит, что сверхбогатые россияне, живущие рядом с британскими миллиардерами, доведены до отчаяния, что санкции разрушили их роскошный образ жизни.

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В поместье Сент-Джорджес-Хилл, где особняки стоят более 20 миллионов фунтов стерлингов, теперь не могут оплачивать полеты на частных самолетах, ездить на отдых и даже не могут оплатить поездку на такси, поскольку их кредитные карты заморожены. Многие из них обращались к своему персоналу с просьбой оплатить такси.

"Мне приходилось слышать их слезы, потому что они больше не могут попасть на борт частного самолета, забронировать отпуск или даже вызвать Uber. Но сочувствовать трудно. Им все равно, что в Украине гибнут люди", - говорит источник.

Поместье Сент-Джорджес-Хилл, Суррей / Getty Images

Еще одна пара из Суррея застряла в Дубае, когда их рейс первого класса был отменен. Среди олигархов, живущих там, есть нефтяной магнат и близкий друг Путина 54-летний Олег Дерипаска, глава горнодобывающей и энергетической компании.

Владимир Путин и Олег Дерипаска / Associated Press

Информатор, попросивший не называть его имени, опасаясь репрессий, сказал: "Этим людям нет дела до страданий в Украине".

Он также рассказал, как одна русская женщина расплакалась из-за того, что не смогла оплатить свой заказ - электрическую арматуру, заказанную для ее особняка в Сент-Джорджесе стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов.

"Они заботятся только о себе и о том, как санкции начинают влиять на их образ жизни с шампанским. Незадолго до войны одна из моих знакомых богатых русских семей в графстве Суррей заплатила 24 000 фунтов стерлингов, чтобы доставить из Москвы живого краба и немного черной икры на частном самолете для вечеринки. Но сейчас все меняется, и приятно видеть, что им приходится приспосабливаться к своему новому месту в мире", - говорит секретный источник.

Поместье Сент-Джорджес-Хилл, Суррей / Getty Images

Он говорит, что ему по пять раз в день звонят российские миллиардеры и просят помочь им обойти санкции.

"Они спрашивают, могут ли они использовать мой адрес при оформлении новых карт, чтобы избежать санкций. Я просто кладу трубку. Я не могу больше разговаривать с этими людьми — они должны понимать, что происходит и что делает их лидер".

Напомним, Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ошеломлена зверствами российских захватчиков в Буче и других городах Украины. Британия планирует ввести санкции в отношении еще большего числа олигархов. Она сказала: "В России более 100 миллиардеров. Мы должны сделать это очень болезненным для тех, кто поддерживает Путина".

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