Без Кейт, но с Софи: принц Уильям и герцогиня Эдинбургская посетили Королевскую выставку

Принц Уильям и герцогиня Софи / © Getty Images

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Принц Уэльский и герцогиня Эдинбургская посетили Королевскую выставку Корнуолла. Мероприятие было организовано Королевской сельскохозяйственной ассоциацией Корнуолла для сбора средств и поддержки сельского хозяйства и сельских общин. Принц Уильям является покровителем ассоциации, а его тетя Софи — вице-президентом.

Увидеть Уильяма и Софи вместе на мероприятиях подобного формата — большая редкость, поскольку обычно они появляются по отдельности или в компании своих супругов — Кейт и Эдварда.

Принц Уильям и герцогиня Софи / © Getty Images

Уильям оделся для своего выхода в свет стильно и удобно, поскольку сочетал светлый клетчатый пиджак в клетку с голубой рубашкой и галстуком. Также на наследнике британского престола были темно-синие брюки и коричневые туфли.

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Софи же носила замшевую коричневую юбку с пуговицами, которую сочетала с шелковой рубашкой и жакетом. В руке герцогиня несла сумку от своего любимого бренда Sophie Habsburg. Также Софи опять привлекла много внимая, когда общалась в фермерами. Герцогиня обожает животных и не могла упустить возможности погладить некоторых их них.

Герцогиня Софи / © Getty Images

Ну и еще одна ее слабкость - малыши, что не осталось не замеченым тоже.

Герцогиня Софи / © Getty Images

Напомним, что также обожаем малышей и принцесса Кейт, поэтому часто на мероприятиях не может пройти мимо и берет на руки чужих детей.