Без лишних слов: как королева Елизавета II выгнала Сару Йоркскую из Балморала

Сара Йоркская (в девичестве Фергюсон) никогда не была любимой невесткой королевы Елизаветы II, но она была замужем за любимым сыном королевы – принцем Эндрю.

Однажды покойная Елизавета II во время каникул в Балморале потребовала от Сары "собрать чемоданы" и покинуть дворец. Это произошло на летних каникулах 1992 года, после того, как в заголовки британских газет попало фото Сары на пляже, где финансист Джон Брайан облизывал ей пальцы. На тот момент Сара и принц Эндрю уже пять месяцев, как расстались, но официально развелись только в 1996-м.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

Увидев эти снимки на первых полосах покойная королева Елизавета II сказала Саре "собрать чемоданы и немедленно уйти", а принц Филипп "никогда больше с ней не разговаривал", пишет express. До самой смерти мужа королевы Сара так и не смогла помириться с ним.

Сара Йоркская и принц Эндрю, королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Associated Press

Больше ее не приглашали на семейные мероприятия. И лишь в конце прошлого года король Чарльз III пригласил Сару присоединится к членам семьи на рождественской службе.

В этом году мы видели ее еще на нескольких мероприятиях с семьей, в том числе и на пасхальной службе в часовне Святого Георгия.

Сара Йоркская на службе на Пасху / Фото: Associated Press

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