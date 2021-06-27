Без макияжа и с наушниками: Юлия Мендель сделала селфи во время пробежки

Пресс-секретарь президента Украины для поддержания хорошей физической формы занимается бегом.

Действующий пресс-секретарс президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, которая уходит с должности, выложила в Instagram новую фотографию.

Она сделала селфи во время пробежки. Одета Юлия в черную футболку с принтом. Волосы она собрала в хвост и была без макияжа на лице. В ушах у нее были наушники, ведь бегать под музыку гораздо веселее.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

"#здороваяукраина = здоровые украинцы. В такую жару бегать только очень рано или уже вечером", — подписала фото Мендель.

Еще Юлия показала фолловерам совместное фото с солисткой группы Go_A Екатериной Павленко.

Юлия Мендель и Екатерина Павленко / Instagram Юлии Мендель

"Вчера имела возможность пообщаться несколько минут с украинским звездочкой @monokatee из сказочного @go_a_band. Круто встречать таких искренних, талантливых и приятных людей!" — подписала селфи Мендель.

Напомним, в Офисе президента рассказали, кто заменит Юлию Мендель на должности спикера Владимира Зеленского.

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