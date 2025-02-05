Без макияжа и в повседневном луке: Меган Маркл поделилась трогательным видео в блоге

В ролике герцогиня Сассекская появилась в синих джинсах и черном свитере с круглым вырезом, на горловине которого белыми курсивными буквами были написаны имена ее детей – Арчи и Лилибет. Меган была с распущенными волосами, уложив каштановые локоны на одну сторону и практически без макияжа. А свой повседневный образ дополнила двумя золотыми браслетами.

В видео Меган с радостью делится своим волнением после получения сувениров от Билли Айлиш, в том числе подписанного экземпляра ее последнего альбома Hit Me Hard and Soft, который она планировала подарить 15-летней девочке, чей дом пострадал в результате пожаров в Лос-Анджелесе в январе.

В видео Меган рассказывает, как встретила девочку во посещения общины, пострадавшей от лесных пожаров. Она поделилась, что мать девочки рассказала ей, что ее дочь потеряла любимую футболку Билли Айлиш, когда спасалась от лесных пожаров. Меган решила воспользоваться своими связями и раздобыла для девочки автограф любимой певицы, а в Instagram пришла поделиться этой радостной новостью.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

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