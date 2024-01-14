Без макияжа и в странном наряде: принцесса Стефания появилась на публичном мероприятии

Младшая сестра князя Альбера II выбрала весьма скромный лук для появления на публике. 58-летняя Стефания была в синей флисовой кофте с эмблемой цирка, серой шапке-бини, на которой тоже была эмблема, в синих джинсах и черных ботинках. На плече у принцессы висела черная сумка на золотых ремешках. Стефания была без макияжа и в очках.

Принцесса Монако Стефания / Фото: Getty Images

На этом же параде появился и князь Альбер II со своей семьей – супругой княгиней Шарлин и двумя детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой. Они выбрали более эффектные наряды для публичного выхода. Шарлин порадовала публику цветущим внешним видом и вышла в свет в верблюжьем пальто, а ее дочь была в высоких кожаных сапогах от Dolce & Gabbana.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми - принцем Жаком и принцессой Габриэллой / Фото: Getty Images

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