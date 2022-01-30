Без макияжа, с черным маникюром и кофе: Юлия Мендель выложила воскресное селфи

Бывшая пресс-секретарь Зеленского поделилась новым снимком в фотоблоге.

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского – Юлия Мендель, опубликовала сегодня, в воскресенье, 30 января, новое селфи в Instagram.

На фото она предстала в бежевой верхней одежде и красно-черном шарфе, который обмотала вокруг шеи. Волосы Юлия собрала в хвост и была без макияжа на лице. Ее аутфит завершил черный маникюр.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

В руке Мендель держала бумажный стакан с кофе. В подписи она поделилась небольшой историей о своем любимом, которого она держит в тайне.

"Выпьем за Любовь! В точке, где мы покупаем кофе "на вынос", есть постоянная акция: берешь 7 кофе – 8 бесплатно. Каждую отмечают специальной печатью на карточках.

Мы редко покупаем кофе вместе, но с продавщицей уже знакомы. Сегодня купила свой кофе, поставила печать. Как вдруг девушка в окошке говорит: "Дайте вашу карточку еще раз – парень, с которым вы приходите, сказал ставить печати за его кофе в вашу карточку". Теперь я буду получать вдвое больше бесплатных кофе. За себя и за Него.

Любовь – в мельчайших деталях. Каждое мгновение. И каждый день", - написала Юлия.

Ранее экс-пресс-секретарь президента похвасталась букетом, который ей подарили.

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