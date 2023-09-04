Без Меган веселый: принц Гарри сходил на футбол в Лос-Анджелесе

В последнее время герцог Сассекский стал чаще появляться в светском обществе без своей супруги Меган Маркл.

Принца Гарри запечатлели на трибунах, он приехал посмотреть матча между футбольным клубом "Интер Майами", где теперь играет легендарный Лео Месси и клубом "Лос-Анджелес" на стадионе BMO в Лос-Анджелесе.

Герцог Сассекский выглядел довольным, улыбался и был одет в черную рубашку и пиджак. Что примечательно, когда он с Меган, все чаще Гарри фотографируют не таким улыбчивым. Хотя быть может просто фотографам попадаются такие кадры.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, на выходных супругом запечатлели на концерте Бейонсе. Они танцевали и целовались пока мама Меган – Дориа – танцевала с поднятыми руками под песни любимой артистки.

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