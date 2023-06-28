Без морщин и с упругой кожей: 50-летняя первая леди Южной Кореи снова удивляет своим молодым видом

Жена президента Южной Кореи выглядит стройно и молодо.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ель и его супруга Ким Кеон Хи с официальным визитом посетили Париж. В Елисейском дворце их встретили президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон.
Первая леди Южной Кореи продолжает восхищать своим молодым видом. Ким является настоящим воплощением азиатских стандартов красоты. Она напоминает милую хрупкую фарфоровую куклу.
Кожа лица первой леди выглядит свежой, упругой и сияющей, а еще на ней вы не найдете ни единой морщины.
Кроме того, у Хи – стройная фигура, которой может позавидовать не одна 18-летняя девушка.
В Париж Ким приехала в стильном образе в классических цветах. На ней был белый приталенный жакет с черными лацканами, белая рубашка с высоким воротником и черная юбка макси. Свой лук она дополнила черными туфлями и темно-синей рельефной сумкой, которая выглядела гармонично с костюмом мужа.
Ким сделала укладку с прикорневым объемом и легкий макияж с черными стрелками.
Напомним, на заседании Конгресса в зале Палаты представителей в Капитолии в Вашингтоне Ким предстала в рубашке бледного серо-зеленого оттенка и стильном белом костюме, состоявшем из широких брюк и двубортного жакета с золотыми пуговицами.
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