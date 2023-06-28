Без морщин и с упругой кожей: 50-летняя первая леди Южной Кореи снова удивляет своим молодым видом

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель и его супруга Ким Кеон Хи с официальным визитом посетили Париж. В Елисейском дворце их встретили президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон.

Первая леди Южной Кореи продолжает восхищать своим молодым видом. Ким является настоящим воплощением азиатских стандартов красоты. Она напоминает милую хрупкую фарфоровую куклу.

Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Кожа лица первой леди выглядит свежой, упругой и сияющей, а еще на ней вы не найдете ни единой морщины.

Кроме того, у Хи – стройная фигура, которой может позавидовать не одна 18-летняя девушка.

В Париж Ким приехала в стильном образе в классических цветах. На ней был белый приталенный жакет с черными лацканами, белая рубашка с высоким воротником и черная юбка макси. Свой лук она дополнила черными туфлями и темно-синей рельефной сумкой, которая выглядела гармонично с костюмом мужа.

Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Ким сделала укладку с прикорневым объемом и легкий макияж с черными стрелками.

Напомним, на заседании Конгресса в зале Палаты представителей в Капитолии в Вашингтоне Ким предстала в рубашке бледного серо-зеленого оттенка и стильном белом костюме, состоявшем из широких брюк и двубортного жакета с золотыми пуговицами.

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