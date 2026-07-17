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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
378
Время на прочтение
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Без нее примирение невозможно: кто присутствовал на встрече принца Гарри и короля Чарльза в Хайгроуве

Долгожданная встреча принца Гарри с королем Чарльзом также включала в себя еще одну ключевую фигуру - королеву Камиллу, и это имеет огромное значение.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Гарри, Меган и король Чарльз

Гарри, Меган и король Чарльз / © Associated Press

10 июля принц Гарри воссоединился со своим отцом королем Чарльзом в Хайгроув-Хаусе вместе с Меган Маркл и их детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет.

Тогда же Букингемский дворец подтвердил, что мачеха Гарри, королева Камилла, также присутствовала на этой частной семейной встрече, хотя ранее заявлялось, что Ее Величество не планирует встречаться с четой Сассекских.

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

Эта встреча стала первой за четыре года, когда король Чарльз увидел Меган и своих внуков, проживающих в Калифорнии. А присутствие Камиллы отражало одну важную деталь, о которой эксклюзивно сообщает журнал People.

«Она — неотъемлемая часть жизни Чарльза, — говорит королевский биограф Кэтрин Майер. Без нее примирение с ним невозможно».

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

В дворце заявили, что никаких фотографий опубликовано не будет, и никаких подробностей о том, что обсуждалось, не будет.

Король Чарльз и принц Гарри / © Associated Press

Король Чарльз и принц Гарри / © Associated Press

«Лучше, чтобы люди ничего не знали об этих встречах, — говорит источник, близкий к семье. — Им следует позволить восстановить семейные связи».

В своих мемуарах 2023 года Гарри размышлял о сложных эмоциях, которые он испытывал в связи с браком своего отца с Камиллой в 2005 году, у которой был роман с будущей королевой во время его брака с матерью принца Гарри и принца Уильяма, принцессой Дианой.

Воссоединение семьи состоялось во время возвращения принца Гарри в Великобританию для участия в ряде благотворительных мероприятий. Однако визит был омрачен конфликтами. Публичный спор с Букингемским дворцом по поводу размещения сменился сокрушительным юридическим поражением — и все это на фоне неразрешенного конфликта с братом Гарри, принцем Уильямом, с которым они не виделись уже много лет.

Принц Уильям и принц Гарри / © Associated Press

Принц Уильям и принц Гарри / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
378
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