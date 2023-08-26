Без Шарлин: князь Альбер II посетил день рождения внебрачного сына

24-го августа Александру Гримальди - внебрачному сыну князя Монако Альбера II и внуку Грейс Келли - исполнилось 20 лет. По такому случаю мать Александра, Николь Косте, поделилась фото с праздника сына в Instagram.

На снимке с именинником был запечатлен и отец и 31-летняя сестра Жасмин Гримальди, рожденная еще от одних отношений Альбер II.

Семья и друзья Александра сидели за одним большим столом, который был украшен розами и красиво сервирован. Князь Монако и его сын были одеты в лаконичные рубашки, а Жасмин в синее платье с перфорацией.

Александр Гримальди / фото: nstagram.com/nicole.coste

О том, что а Александр - Гримальди, он решил напомнить всем присутствующим своим праздничным тортом, поскольку угощение было декорировано гербом семьи.

Александр Гримальди / фото: nstagram.com/nicole.coste

Но вот привлекло внимание и то, что супруги Шарлин за столом не было, как и двух других детей Альбера II от нее - принца Жака и принцессы Габриэллы. В последнее время ходят слухи, что пара переживает не лучший период в отношениях и вместе не живут. Якобы Шарлин сейчас живет в Швейцарии, а ее дети – в королевском дворце в Монако с отцом, но у княгини есть право забирать их к себе на каникулы или в любое другое время.

Княгиня Шарлин с детьми принцессой Габриэллой и принцем Жаком / Фото: Getty Images

Однако подорвали эти сплетни недавние снимки папарацци, сделанные во время отпуска пары на Корсике. Фотографии опубликовало издание Daily Mail и на них супруги нежились на солнце, болтали и много плавали.

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