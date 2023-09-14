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Без укладки тоже красивая: принцесса Кейт с мужем Уильямом появились на публичном мероприятии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Без укладки тоже красивая: принцесса Кейт с мужем Уильямом появились на публичном мероприятии

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Кейт и Уильям Уэльские вместе исполняли сегодня свои королевские обязанности.

Принц и принцесса посетили благотворительную организацию We Are Farming Minds в Kings Ферма Питт в Херефорде.

Королевская пара отправилась туда, чтобы посетить партнеров герцогства Корнуолл - Лесную школу начальной школы Мэдли и благотворительную организацию We Are Farming Minds. 

41-летняя Кейт сегодня сияла, хотя и выбрала для выхода достаточно простой повседневный лук. На ней был двубортный серый жакет от MAJE, черные джинсы скинни и коричневые сапоги от Chloe. У Кэтрин все так же были перемотаны пальцы пластырем, на шее было украшение от Daniella Draper, а волосы распущены и почти не уложены.

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images
Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход принцесса продемонстрировала новую изящную укладку, от которой пришли в восторг ее поклонники.

Принц Уильям был в серо-оливковом пиджаке, белой рубашке в мелкую клетку, синих брюках и коричневых замшевых ботинках. Они с супругой отлично гармонировали друг с другом.

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images
Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы восхищались образом принцессы Кейт в брюках карго и парке цвета хаки, когда они с мужем посещали Уэльс.

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Дата публикации
Просмотры
213
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