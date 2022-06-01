Без ядерной бомбы будет сложно: Скабеева объявила войну Великобритании, США и НАТО

Без ядерной бомбы будет сложно: Скабеева объявила войну Великобритании, США и НАТО

Последнее время российские пропагандисты в отсутствии реальных побед их армии на фронте, которые можно было бы предъявить своему населению, соревнуются в том, кто придумает самую страшную угрозу для всего мира.

"Третья мировая война уже началась", - такой нарратив озвучила одна из самых вдохновенных пропагандисток путинского ТВ Ольга Скабеева.

В своей последней передаче Ольга Скабеева фактически объявила войну Великобритании, США и НАТО и выступила за новую российскую военную кампанию за пределами Украины.

"Возможно, пора признать, что спецоперация России в Украине подошла к концу, в том смысле, что началась настоящая война. Третья мировая. Теперь мы вынуждены заниматься демилитаризацией всего Североатлантического альянса", — сказала Скабеева.

Политолог Владимир Аватков в эфире этой же передачи цитирует Путина, который сказал, что все, кто будет "мешать специальной военной операции, горько пожалеют об этом".

"Такое количество людей выстроились в очередь и пытаются помешать специальной военной операции, - жалуется Скабеева, - что надо как-то действовать. А как действовать, не нанося ядерный удар, мы еще не придумали".

Дальше пропагандисты решают, кого, собственно начать демилитаризировать. Один из "экспертов" предлагает начать с Польши, Скабеева же считает, что Великобритания, США и все страны НАТО не должны долго стоять в очереди.

Также один из участников передачи называет войну в Украине "репетицией войны с НАТО" и считает, что это отличная возможность померяться с натовским оружием. По мнению доцента кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексея Фененко, война в Украине - это реальная возможность узнать, насколько русское оружие превосходит западное.

Политик Андрей Картаполов в эфире пропагандистской программы Владимира Соловьева утверждает, что война с Украиной - это только первый акт - вступление в большую войну, которой он угрожает Западу, который угрожает Россию "поработить и унизить.

Как мы видим, чем меньше успехов у российской армии на фронте, тем громче и страшнее звучат угрозы российских пропагандистов.

Читайте также: