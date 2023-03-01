Без юбки: экс-первая леди Франции Карла Бруни полупальто подчеркнула стройные ноги

Карла Бруни стала гостей фэшн-шоу Модного дома Saint Laurent сезона осень-зима 2023-2024, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Экс-первая леди пришла на показ во всем черном. На ней было полупальто с блестками, которое она затянула на талии поясом. Поскольку Бруни решила не надевать ни юбку, ни штаны, у нее была возможность похвастаться своими стройными ногами.

Карла Бруни / Фото: Getty Images

Лук Карла дополнила черными прозрачными колготами и кожаными туфлями на шпильках. Волосы она распустила и сделала очень естественный мейкап. В руке Бруни держала солнцезащитные очки.

Напомним, показ также посетила Катрин Денев, которая тоже поддержала образ total black. Она надела бархатные брюки, элегантный жакет и прозрачную блузку с галстуком-бантом.

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