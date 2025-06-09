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Бежала по воде в белом легком платье: Меган Маркл поделилась новым летним фото
На фото герцогиня Сассекская выглядит беззаботной на пляже, но где сделоно снимок — неизвестно. Возможно это один из пляжей Калифорнии, где она живет с мужем и детьми.
Меган Маркл опубликовала на странице своего бренда As ever в Instagram новое фото. Супруга принца Гарри сфотографирована в легком белом платье от бренда Khaite с V-образным декольте.
Наряд герцогиня носит в сочетании с кружевным бюстгальтером, который немного выглядывает из-под платья. Также образ она дополнила украшениями: золотыми часами принцессы Дианы, браслетом Love от Cartier и еще несколькими украшениями с камнями. Волосы она распустила и их растрепал ветер.
«Так рада, что все хорошее впереди! Вбегаю в выходные как 🌊» — подписала фото Меган.
Этот снимок появился в Сети после того, как Меган и Гарри отпраздновали день рождения своей дочери Лилибет. Малышке исполнилось 4 года и семья по этому ездила в Диснейленд. Во время поездки Сассекские много катались на атракционах и веселились.