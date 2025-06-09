Бежала по воде в белом легком платье: Меган Маркл поделилась новым летним фото

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

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Меган Маркл опубликовала на странице своего бренда As ever в Instagram новое фото. Супруга принца Гарри сфотографирована в легком белом платье от бренда Khaite с V-образным декольте.

Наряд герцогиня носит в сочетании с кружевным бюстгальтером, который немного выглядывает из-под платья. Также образ она дополнила украшениями: золотыми часами принцессы Дианы, браслетом Love от Cartier и еще несколькими украшениями с камнями. Волосы она распустила и их растрепал ветер.

Герцогиня Сассекская / © instagram.com/aseverofficial

«Так рада, что все хорошее впереди! Вбегаю в выходные как 🌊» — подписала фото Меган.

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Этот снимок появился в Сети после того, как Меган и Гарри отпраздновали день рождения своей дочери Лилибет. Малышке исполнилось 4 года и семья по этому ездила в Диснейленд. Во время поездки Сассекские много катались на атракционах и веселились.

Меган Маркл / © Getty Images Меган Маркл / © Getty Images Меган Маркл и бывший муж / © Getty Images Меган Маркл / © Getty Images Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press