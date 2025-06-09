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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
470
Время на прочтение
1 мин

Бежала по воде в белом легком платье: Меган Маркл поделилась новым летним фото

На фото герцогиня Сассекская выглядит беззаботной на пляже, но где сделоно снимок — неизвестно. Возможно это один из пляжей Калифорнии, где она живет с мужем и детьми.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Меган Маркл

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Меган Маркл опубликовала на странице своего бренда As ever в Instagram новое фото. Супруга принца Гарри сфотографирована в легком белом платье от бренда Khaite с V-образным декольте.

Наряд герцогиня носит в сочетании с кружевным бюстгальтером, который немного выглядывает из-под платья. Также образ она дополнила украшениями: золотыми часами принцессы Дианы, браслетом Love от Cartier и еще несколькими украшениями с камнями. Волосы она распустила и их растрепал ветер.

Герцогиня Сассекская / © instagram.com/aseverofficial

Герцогиня Сассекская / © instagram.com/aseverofficial

«Так рада, что все хорошее впереди! Вбегаю в выходные как 🌊» — подписала фото Меган.

Этот снимок появился в Сети после того, как Меган и Гарри отпраздновали день рождения своей дочери Лилибет. Малышке исполнилось 4 года и семья по этому ездила в Диснейленд. Во время поездки Сассекские много катались на атракционах и веселились.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл и бывший муж / © Getty Images

Меган Маркл и бывший муж / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
470
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