Бежевый ей к лицу: кронпринцесса Виктория с родителями посетила церемонию в Уппсальском соборе

У членов шведской королевской семьи сегодня состоялся официальный выход в свет. На публичном мероприятии появился король, его супруга и наследная принцесса.

Король Карл Густав VI, королева Сильвия и их старшая дочь – кронпринцесса Виктория, которой предстоит однажды взойти на трон и стать новой королевой Швеции, посетили церковную церемонию в Уппсальском соборе в связи с началом ежегодных собраний Шведской церкви в Уппсале.

Королева Сильвия, король Карл Густав VI и кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Король прибыл на мероприятие в сером костюме в тонкую полоску, его жена Сильвия надела твидовый наряд в сочетании со скромными синими туфлями из замши на невысоких каблуках и шляпой, а принцесса Виктория предпочла наряд в бежевых оттенках.

45-летняя кронпринцесса надела платье кофейного цвета в сочетании с коротким белым жакетом и замшевым поясом на талии. На жакете у Виктории была пришпилена брошка в виде стрекозы, она держала в руках перчатки и клатч, а обута была в коричневые туфли-лодочки на каблуках.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Виктория была улыбчивой и пребывала в прекрасном настроении. А ее нежный образ в этот день дополнили серьги в форме капель в ушах, легкий дневной макияж и прическа в виде привычного низкого пучка, который Ее Высочество украсила специальным аксессуаром для волос.

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