Безопасность Меган и Гарри в Колумбии обошлась стране в кругленькую сумму: сколько потратили на Сассекских

Местные СМИ утверждают, что обеспечение безопасности герцога и герцогини Сассекских в Колумбии обошлось стране в колоссальную сумму в 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

В репортаже на новостном сайте CW Noticias на который посылаются журналисты express.co.uk, утверждалось, что безопасность принца Гарри и его супруги Меган во время их четырехдневной поездки в эту южноамериканскую страну обеспечивали 3000 полицейских и солдат, вертолеты, служебные собаки, подразделения по обезвреживанию бомб и другие силы.

Гарри и Меган были приглашены в Колумбию вице-президентом Франсией Маркес и во время визита им была предоставлена ​​полная безопасность.

Меган и Гарри и вице-президент Колумбии Франсия Маркес / Фото: Getty Images

Однако ее стоимость после тура вызвала возмущение у многих людей в стране, которые сталкиваются с различными социально-экономическими проблемами.

Одним из тех, кто раскритиковал тур Сассекских, стал правый советник города Кали, где Гарри и Меган завершили свой визит в воскресенье, Андрес Эскобар.

Он написал в соцсети X: "Мы продолжаем древнюю практику: отдаем наши ресурсы в обмен на дым и зеркала. Миллиарды, которые можно было бы направить на расширение охвата детских столовых, выплату зарплат матерям из общин, начальный капитал для афро-сообществ или реконструкцию спортивных сооружений, которые практически находятся в руинах".

Он также обвинил Франсию Маркес в "трате государственных денег на свое тщеславие" и "трате наших налогов на богатых белых людей" ради возможностей для фотосъемок и социальных сетей".

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Колумбия заплатила почти два миллиона долларов США за безопасность этой поездки, а есть очень много колумбийцев, которые голодают и не имеют возможности удовлетворить свои основные потребности. Они вложили эти деньги, потому что вице-президент хотела встретиться с двумя видными общественными деятелями и отмести критику и проблемы, которые у нас есть из-за коррумпированного правительства. Мы находимся в экономическом кризисе, и на визит Гарри и Меган было потрачено восемь миллиардов песо, использовались колумбийские военные самолеты и вертолеты, и эти деньги можно было бы потратить с большей пользой", - заявил господин Эскобар.

Меган и Гарри в Колумбии / Фото: Associated Press

Тур Сассекских по Колумбии выдался насыщенным, а Меган продемонстрировала много интересных образов. Некоторые из них, правда, были раскритикованы стилистом королевы Камиллы.

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