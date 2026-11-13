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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Безупречная классика: 88-летняя королева София в элегантном сером костюме провела встречу во дворце

88-летняя королева Испании София появилась на аудиенции с представителями оргкомитета по проведению мероприятий, приуроченных к столетию со дня рождения архитектора Антонио Ламелы.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева София

Королева София / © Getty Images

На мероприятие во дворце Сарсуэла Ее Величество прибыла в элегантном сером брючном костюме-двойке, состоящем из приталенного жакета с необычной застежкой на талии — текстильным ремешком-завязкой, продетой через два крупных золотистых металлических люверса и широких прямых брюк со стрелками.

Под жакетом у Софии была классическая белая блузка с расстегнутым воротником, а туфли она подобрала с фактурной мерцающей поверхностью и на каблуках.

Королева София / © Getty Images

Королева София / © Getty Images

Мать короля Филиппа VI была в прекрасном настроении и сделала, как всегда эффектную прическу и легкий дневной макияж. Она также дополнила образ брошью в виде белого цветка на левом лацкане пиджака, надела несколько цепочек с подвесками на шее и золотые серьги-кольца в уши. А еще не забыла про маникюр, сделав свое любимое французское покрытие.

В этот же день ее невестка — королева Летиция – посетила валенсийский город Ятова, где предстала в новом образе в темных осенних оттенках.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

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