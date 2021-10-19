Битва красных луков: герцогини Кейт и Камилла решили затмить королеву

Невестка королевы Елизаветы II – герцогиня Корнуольская Камилла, не единственная, кто решила последовать примеру монарха и выбирать для своих выходов яркие образы.

74-летняя герцогиня Камилла недавно сопровождала своего мужа принца Чарльза и королеву Елизавету II в поездке в Кардифф, в Уэльс. Там они присутствовали на церемонии открытия шестой сессии Senedd в The Senedd – валлийского парламента. В этот день публика увидела Камиллу в очень красивом красном пальто и шляпе-таблетке с красным цветком. Аутфит герцогини дополнила маленькая кожаная сумка, черные кожаные туфли на каблуках и перчатки.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

А сегодня 39-летняя жена принца Уильяма - герцогиня Кембриджская Кэтрин, прибыла на запуск кампании Taking Action on Addiction в Лондоне и была тоже одета в красный лук. На ней была красная водолазка, плиссированная красная юбка-миди, бежевые туфли-лодочки от Ralph Lauren и миниатюрная сумка в руках от бренда DeMellier.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

У королевы Елизаветы II есть правило: она надевает яркие наряды для того, чтобы не оставаться незамеченной в толпе. И, похоже, обе ее невестки следуют ее примеру.

Герцогиня Кембриджская и герцогиня Корнуольская / Getty Images

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