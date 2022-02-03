Битва образов первых леди: Елена Зеленская vs Эмине Эрдоган

Первые леди Украины и Турции продемонстрировали кардинально разные аутфиты на встрече в Киеве.

Сегодня, 3 февраля, Елена Зеленская встретилась с первой леди Турции Эмине Эрдоган, прибывшей в Киев с мужем Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках официального визита. Кстати, сегодня, 3 февраля, – 30-летие установления дипломатических отношений между странами.

Елена Зеленская и Эмине Эрдоган / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская и Эмине Эрдоган / Instagram Елены Зеленской

Елена и Эмине презентовали в Национальном заповеднике "София Киевская" турецкоязычный аудиогид.

"Языки объединяют нас и в буквальном смысле: как метко отметила первая леди Турции, в украинском – более трех тысяч слов тюркского происхождения. И скоро мы переведем на турецкую работу украинского профессора Григория Халимоненко "Тюркский лексический ломоть украинского словаря" – он именно об этом. Говорим турецким друзьям: Ukrayna'ya hoş geldiniz – добро пожаловать в Украину!" – написала Елена в Instagram.

Зеленская продемонстрировала эффектный лук в классическом двубортном черном пальто, светло-лимонной блузке с ажурным воротником, черных брюках-палаццо и черных ботильонах. На голове у нее была элегантная черная шляпа.

Елена Зеленская и Эмине Эрдоган / Instagram Елены Зеленской

Пальто Елена украсила золотой брошкой. В ушах у нее были лаконичные серьги, а на лице – нежный макияж. Вишневый маникюр завершил аутфит супруги президента.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская и Эмине Эрдоган / Associated Press

Первая леди Турции предпочла аутфит в пастельных оттенках. На ней было пальто тыквенного цвета с бежевым воротником и манжетами, под ним было еще одно бежевое пальто, тыквенное платье макси с высокой горловиной и тыквенный головной убор.

Эмине Эрдоган / Instagram Елены Зеленской

Образ Эмине дополнила тыквенными ботильонами на высокой платформе и каблуке и ожерельем на шее. На лице были оптические очки, а на пальцах – кольца.

Елена Зеленская и Эмине Эрдоган / Instagram Елены Зеленской

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