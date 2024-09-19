Битва образов: принцесса Оранская надела такое же платье, как Сара Йоркская

Нидерландская принцесса и британская герцогиня появились на публике в одинаковых платьях.
Принцесса Катарина-Амалия на днях посетила государственное открытие парламента в Гааге, где появилась в платье изумрудного цвета Safiyaa с кейп-накидкой, с золотым клатчем Jacquemus и с черными перчатками, которые держала в руках, обула Амалия золотые босоножки Stuart Weitzman на каблуках.
В точно таком же платье недавно на красной дорожке появилась британская герцогиня Сара Йоркская. Она посетила благотворительный гала-вечер в поддержку охраны окружающей среды в Швеции.
В тот день Сара также блистала в платье Safiyaa с пикантным вырезом на декольте и кейп-накидкой, сочетая наряд с изумрудными туфлями-лодочками на каблуках и миниатюрным замшевым клатчем в тон.
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