Битва образов Юлии Тимошенко: белая рубашка vs черная водолазка

Народный депутат продемонстрировала в стенах парламента два деловых аутфита в классических цветах.

Одна из самых стильных женщин в Верховной Раде – Юлия Тимошенко – в новом 2022 году продолжает демонстрировать в стенах парламента красивые деловые образы.

К примеру, вчера, 27 января, нардеп предстала в классическом деловом аутфите. Она сочетала белую рубашку с черной юбкой длины миди. На манжетах рубашки были элегантные серебряные запонки с черными камнями.

Юлия Тимошенко / УНИАН

Лук Юлия Владимировна дополнила черными туфлями на шпильках, оптическими очками в темной оправе и любимой прической – низким хвостом.

Юлия Тимошенко / УНИАН

А днем ранее госпожа Тимошенко пришла на работу в образе, в котором тоже сочетала классические цвета. На ней была черная водолазка и белая юбка-карандаш.

Юлия Тимошенко / УНИАН

На руке у нее были браслеты, в ушах – лаконичные серьги, на лице – те же оптические очки в черной изысканной оправе.

Юлия Тимошенко / УНИАН

Юлия Тимошенко / УНИАН

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