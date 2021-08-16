Битва свадебных платьев: Меган Маркл обошла в рейтинге Кейт Миддлтон

Свадебное платье Меган Маркл от Givenchy, в котором она выходила замуж в 2018 году за принца Гарри, было признано самым популярным свадебным нарядом десятилетия.

Меган и Гарри поженились 19 мая 2018 года. Автором платья стал дизайнер Дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер. В день свадьбы наряд привлек столько внимания, что теперь его окрестили самым популярным свадебным платьем последнего десятилетия.

Платье Меган Маркл / Associated Press

Компанию, специализирующаяся на подарках Find Me A Gift, проанализировала количество поисковых запросов в интернете о множестве свадебных платьев знаменитостей. Учитывая пышность, церемонию и волнение, которые окружают королевскую свадьбу, неудивительно, что герцогиня Сассекская и герцогиня Кембриджская легко заняли первые два места в рейтинге, что составляет 21 900 и 21 500 запросов в среднем в месяц в Великобритании, пишет Tatler.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Associated Press

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Создавая подвенечный наряд для супруги принца Гарри Клэр Уэйт Келлер руководствовалась двумя основными принципами – чистота и простота. А еще нельзя было забыть о природе и 53 цветах стран Содружества, которые привнесли в церемонию утонченность, объединив и историю Givenchy, и историю королевства, чтобы запечатлеть классическую красоту вне времени. Это было именно то, чего хотела добиться невеста. Спустя некоторое время, правда, выяснилось, что в очень похожем платье в 2000 году выходила замуж принцесса Анджела из Лихтенштейна.

Свадьба Меган Маркл / Associated Press

Свадебное платье Кейт Миддлтон заняло второе место в рейтинге. На свадьбе 29 апреля 2011 года Кейт Миддлтон появилась в кружевном платье от дизайнера Модного дома Alexander McQueen Сары Бертон.

Свадебное платье Кейт Миддлтон / Associated Press

Ее подвенечный наряд был цвета слоновой кости, создан из атласа и кружева, по настоянию Кэтрин, на шелке не было никаких украшений, кроме цветов и трилистников из кружева.

Свадебное платье Кейт Миддлтон / Associated Press

Этот узор был выложен сначала на бумаге, потом его отправили в Королевскую школу рукоделия во дворце Хэмптон-Корт в графстве Суррей, где кружево выполнили из атласных тканей. У платья был длинный шлейф – 2,7 метров.

Свадебное платье Кейт Миддлтон / Associated Press

Свадебное платье Кейт Миддлтон / Associated Press

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В списке рейтинге также значатся еще несколько свадебных платьев знаменитостей. Платье Хейли Болдуин, которая вышла замуж за Джастина Бибера 30 сентября 2019 года. Невеста была в кружевном силуэтном платье с длинными рукавами и открытыми плечами, которое для нее создала Вирджила Абло, художественный руководитель Off-White и Louis Vuitton Menswear. Платье невесты получило 5 800 запросов в месяц.

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин / Instagram Хейли Бибер

А певица Ариана Гранде заняла четвертое место в рейтинге с 2400 запросами в месяц после того, как в начале этого года появилась в наряде от Vera Wang Haute Couture на своей тайной свадьбе с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом. На невесте было лаконичное белое приталенное платье в стиле ампир без бретелек и с открытой спиной, изготовленное по индивидуальному заказу.

Пятое место в рейтинге занимает Элли Голдинг, и 1600 человек искали ее свадебный наряд в Сети. Певица вышла замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга в сентябре 2019 года. На ней было белое платье, расшитом жемчугом, от Chloe. Наряд был достаточно скромным, с объемной юбкой, шлейфом и фатой.

Свадьба Элли Голдинг и Каспара Джоплинга / Getty Images

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Невесты на королевских свадьбах (38 фото)

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