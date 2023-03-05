Бывало и такое: как ветер испортил укладку Меган Маркл во время ее поездки с королевой Елизаветой II

Меган Маркл стремится всегда выглядеть идеально, но все мы люди, и герцогиня Сассекская тоже может попасть в конфузную ситуацию.

Мы уже вспоминали, как герцогиня или ее помощники забыли снять этикетку с ее платья, и это сфотографировали, когда Меган однажды спускалась с трапа самолета.

А еще Меган так же потеет, как обычные люди, особенно когда волнуется, и такие снимки тоже публиковались.

И, конечно, любая непогода может испортить ее укладку. Так было во время поездки герцогини Сассекской с королевой Елизаветой II в Честер в 2018 году. Это была первая и единственная такая их совместная поездка с монархом. Это было14 июня 2018 года, спустя месяц после свадьбы Гарри и Меган.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

В тот день они присутствовали на церемонии открытия нового моста Mersey Gateway Bridge в Уиднесе. Погода была ветреной, и ветер таки испортил укладку Меган. На снимках рядом с королевой она выглядела хорошо, но волосы были уложены не лучшим образом.

Меган Маркл и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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Эту самую поездку герцогиня много раз вспоминала с особым трепетом. А ее муж принц Гарри недавно рассказал, что в тот день его жена, вернувшись домой, находилась под сильным и очень позитивным впечатлением. Она рассказала, что поделилась с Елизаветой II своей мечтой стать матерью. А королева, в свою очередь, дала герцогине Сассекской совет, и звучал он так: "Лучший способ вызвать роды - ездить на автомобиле по ухабам", - сказала монарх. Уж не знаем, воспользовалась ли этим советом Меган, но они с Гарри уже воспитывают двоих детей - ее мечта сбылась.

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