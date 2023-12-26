Благодарна за это матери: Зара Тиндалл раскрыла один секрет

Об этом Зара сказала в интервью бывшему игроку в регби Робу Берроу в его подкасте Total Sport. Обсуждая свою роль в Фирме Зара сказала, что была счастлива, что ее мать (принцесса Анна) решила не заставлять ее и ее брата Питера работать в королевской семье.

Зара Тиндалл и принцесса Анна / Фото: Getty Images

"С моей точки зрения, мне, очевидно, очень повезло, что моя мать не дала нам никаких титулов, поэтому я очень благодарна ей за это. Нам очень повезло, что нам удалось сделать это по-своему. В моей семье также есть отличная трудовая этика, которую, я надеюсь, они мне привили, и она сохраняется и по сей день", - расскзаала Тиндалл, пишет express.

Зара Тиндалл и ее муж Майк / Фото: Associated Press

Напомним, в 1977 году, после того как принцесса Анна родила сына Питера, она вместе с тогдашним мужем Марком Филлипсом решила, что их детям не будут присвоены титулы Его Королевского Высочества, на которые они имели право, в попытке дать им как можно более нормальное воспитание.

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