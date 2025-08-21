- Дата публикации
Благодаря только одному аксессуару: внучка Грейс Келли скопировала ее фирменный стиль
У представительницы княжеской семьи много общего с ее знаменитой бабушкой.
Яркие платки — один из главных трендов 2025 года, ведь многие несмотря на смену сезонов внедряли из во все свои образы: украшали ими шею, сумки, волосы и даже талии. Не смогла обойти этот тренд и внучка княгини Монако Грейс — Камилла Готтлиб.
27-летняя девушка отправилась на пляж и показала несколько фото с отдыха. На одном из селфи она позировала в купальнике винного цвета, вязаной бежевой накидке и в красивом платке с цветочным принтом, который завязала на голову, как бандану.
Камилла — дочь младшей дочери княгини Грейс — принцессы Стефании и Жана Готтлиба. Она часто отдает дань уважения своей бабушке и этот аксессуар на ее голове не стал исключением. Дело в том, что платки обожала ее бабушка Грейс и они были неотъемлемой частью ее образа на протяжении всей жизни.
Грейс Келли носила платки с платьями, на отдыхе, во время деловых встреч и и с нарядами для верховой езды, а однажды даже использовала его как повязку для руки после травмы.
Ранее Камилла отдала дань уважения своей знаменитой бабушке, представив особый наряд на Гала-вечере Красного Креста в Монако. Она надела черно-белое платье от Elie Saab, которое было сшито для девушки на заказ. Дело в том, что платье было похоже на наряд, который ее бабушка — Грейс Келли — носила в фильме «Окно во двор» Альфреда Хичкока, где она снималась.