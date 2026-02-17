Благотворительная кухня, которой опекалась Меган Маркл, заявила о своем закрытии

Меган Маркл / © Getty Images

Реклама

Стало известно, что Hubb Community Kitchen — волонтерская группа, созданная после трагедии в Гренфелле и поддержанная герцогиней Сассекской, тихо закрыла свои двери.

Общественное пространство было создано выжившими в мечети Аль-Манар после пожара 14 июня 2017 года, чтобы предоставить убежище и домашнюю еду семьям погибших в западном Лондоне.

Меган Маркл на кухне Hubb Community Kitchen / © Getty Images

44-летняя Меган в своем первом самостоятельном проекте в качестве работающей королевской особы активно продвигала благотворительную организацию, помогая ей опубликовать собственную книгу: «Together Our Community Cookbook» с предисловием от герцогини внутри.

Реклама

Кулинарная книга, в которой были представлены фотографии Меган за приготовлением еды и обнимающей женщин-волонтеров, была названа свидетельством активного участия монархии в жизни общества, а собранные 210 000 фунтов стерлингов позволили перепроектировать кухню группы, пишет Daily Mail.

Действительно, герцогиня устроила специальный обед в Кенсингтонском дворце по случаю презентации книги, на который ее мать, Дориа Рагланд, прилетела из США. Тогда Меган сказала: «Я сразу почувствовала связь с этой общественной кухней, это место, где женщины могут смеяться, горевать, плакать и готовить вместе».

Меган Маркл на кухне Hubb Community Kitchen / © Getty Images

В третью годовщину пожара, унесшего жизни 72 человек, герцогиня попала в заголовки новостей, когда по видеосвязи из Лос-Анджелеса отдала дань уважения женщинам из общественной кухни, назвав их работу «любовью в действии».

В последний раз герцогиня обращалась к Hubb Kitchen в июне 2022 года по случаю пятой годовщины пожара. С тех пор, похоже, инициатива, символизировавшая подход Меган к выполнению королевских обязанностей, пошла на спад.