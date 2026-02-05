Благотворительная организация Сары Фергюсон закрывается: в чем причина

Сара Фергюсон / © Associated Press

Организация объявила о закрытии «на неопределенный срок» всего через несколько дней после того, как имя Сары Фергюсон фигурировала в последних публикациях электронных писем с Джеффри Эпштейном. Фонд Сары был основан в 2020 году для «поддержки благотворительных организаций по всему миру» и теперь объявил о своем закрытии.

На прошлой неделе Министерство юстиции США обнародовало электронные письма, которые, по всей видимости, свидетельствуют о том, что Сара поддерживала связь с покойным сексуальным преступником Эпштейном во время и после его тюремного заключения за склонение несовершеннолетних к сексу.

Сара Фергюсон / © Associated Press

Сара, бывшая жена Эндрю Маунтбаттена Виндзора, заявила, что ее вдохновило на создание фонда Sarah’s Trust то, что она стала бабушкой и захотела «сделать все возможное, чтобы улучшить состояние мира, который мы оставляем нашим внукам», как указано на сайте фонда, пишет Hello!.

Представитель организации заявил: «Наш председатель Сара Фергюсон и попечительский совет пришли к соглашению, что с сожалением благотворительная организация вскоре закроется на неопределенный срок. Это обсуждалось и готовилось в течение нескольких месяцев». Фонд не назвал официальной причины своего решения о закрытии, но, очевидно, что она связана с файлами Эпштейна.

Ранее, бывшая герцогиня Йоркская была исключена из целого списка благотворительных организаций в прошлом году после предыдущих разоблачений о ее связях с Эпштейном.