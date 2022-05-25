Благотворительный аукцион в поддержку Украины: в Каннах ушли с молотка картины художника Ивана Марчука

Благотворительный аукцион в поддержку Украины: в Каннах ушли с молотка картины художника Ивана Марчука

В Каннах во время кинофестиваля провели благотворительный вечер в поддержку украинского кино.

Сколько удалось собрать и кто пришел поддержать Украину, рассказала корреспондент ТСН Валерия Ковалинская.

Гости Каннского кинофестиваля посетили аукцион, где боролись за раскадровки к фильму "Тени забытых предков" Сергея Параджанова и картины Ивана Марчука. Художник рассказал, что во время войны уехал из Киева в Вену эвакуационным поездом.

"Что можно взять за полчаса, понимаете? Многое просто оставил и взял под руки что можно поднять небольшое", — говорит художник. "В Вене я не рисую Украину. В Вене я сейчас начал новый стиль. 15-й стиль, 15 технологию я придумал, делаю небольшие картины акварелью, потому что у меня еще нет мастерской", — рассказал Марчук.

В Каннах в историческом здании – вилле Ротшильда - устроили благотворительный вечер в поддержку украинского кино. Ведущие мероприятия – Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

"В этом году в Каннах чрезвычайно важно привлекать внимание к проблемам Украины, к той ужасной войне. К преступлениям российской армии в Украине. Потому что как мы знаем на Каннском фестивале немного либерализуют русскую культуру и вот такие мероприятия очень нужны для того, чтобы еще раз сказать о том, что происходит в нашей стране", – рассказывает ведущая Екатерина Осадчая.

Ее муж Юрий Горбунов добавляет: "Будут собираться средства в поддержку тех кинематографистов, которые сейчас на фронте, это средства для поддержки украинского кино, которое, как и большинство сфер, в нашей стране страдает".

Среди гостей – украинская супермодель Алина Байкова, специально приехавшая из США на кинофестиваль. На днях она выходила на красную дорожку в ярком платье и с флажком Украины в руках.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Также среди гостей дизайнер из Львова Елена Даць, прима-балерина Кристина Шишпор, режиссер Антонина Ноябрева, дипломаты и чиновники – консул Украины во Франции и заместитель мэра Канн.

Развлекала гостей аукциона группа KAZKA. Вокалистка Александра Зарицкая рассказала, что пока ей очень тяжело петь.

"Очень тяжело петь, очень тяжело танцевать, но ты должен это делать для того, чтобы показать, какая Украина классная", — говорит певица.

Картины выдающегося художника Ивана Марчука в свой будущий дом приобрел бизнесмен из Харькова. За вечер удалось собрать 50 тысяч евро. Ведущий Юрий Горбунов завершил вечер словами:

"Победа совсем скоро. Слава Украине! Героям Слава! Спасибо всем вам".

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