Благотворительный проект украинцев поддержали мировые знаменитости

Команда украинских маркетологов создала бренд футболок с патриотическими принтами и привлекла более 250 тысяч гривен в поддержку украинцев

Украинская команда, часть которой базируется в Лондоне, запустила социальное предприятие Stand4ukraine. 100% прибыли идет на поддержку Украины через перечисление средств в проверенные фонды и прямые закупки для нужд армии.

Проект функционирует под лозунгом Being silent = agree для привлечения внимания к античеловечным событиям и сбору финансовых средств на помощь украинским военным и гуманитарным организациям.

Stand4ukraine – это футболки и худи с недвусмысленными проукраинскими принтами, талантливыми работами художников и иллюстраторов со всего мира. Также на своем сайте Stand4ukraine предлагают осуществить прямой денежный перевод в вышеупомянутые организации.

Проект поддержали мировые знаменитости: фэшн-иллюстратор Дэвид Даунтон предоставил свой принт "Ukraine" и поддержал в своем блоге; актриса и дива бурлеска Дита фон Тиз заказала футболки для своего шоу-балета и рассказала о проекте в своем Instagram, мама Илона Маска — Мэй Маск, датская супермодель Хелена Кристенсен, британская актриса, звезда сериала "Игра престолов" — Гвендолин Кристи и итальянская актриса Алессандра Мастронарди поддержали репостом в соцсети. Рассказала своим подписчикам о благотворительном проекте и украинская супермодель Алла Костромичева.

Бурлеск-балет Дети фон Тиз и художник Дэвид Даунтон в футболках Stand4ukraine

За три недели с момента запуска проекта удалось перевести на целевые сборы более 250 тысяч гривен. На сегодняшний день Stand4ukraine сделали три донации из привлеченных средств: в благотворительный фонд "Вернись живым" и Общество Красного Креста, а также закупили и передали ВСУ 12 тепловизоров. Анализируя текущие темпы развития проекта, команда планирует за следующий месяц привлечь и передать еще миллион гривен в поддержку армии.

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