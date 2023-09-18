Блеснула большой грудью: британская рэперша в бикини вышла на улицы Лондона

Стеффлон Дон в дерзком луке собралась на фэшн-шоу.
Британская рэперша Стеффлон Дон попала в объективы папарацци по дороге на показ Mains Show By Skepta, который состоялся в рамках Лондонской недели моды.
Женщина появилась на улицах Лондона в белом лифе от бикини с металлической фурнитурой, отлично подчеркнувшей ее пышный сексуальный бюст.
Сверху Дон надела серый укороченный жакет в полоску с белыми вставками, имитирующими расстегнутую рубашку. Верх она скомбинировала с серой полосатой мини-юбкой и черными ботфортами на экстремально высокой платформе. В руке звезда держала небольшую черную сумочку.
Стеффлон распустила волосы, надела на лицо эффектные очки в серебряной оправе с декором, шею украсила ожерельем с металлическими деталями и завершила лук длинным маникюром цвета металлик.
Читайте также:
- В вязаном платье с "голым" верхом: Наоми Кэмпбелл в милом образе сходила на вечеринку
- В платье, кружевном бюстгальтере и с перьями на голове: рэпер продемонстрировал обнаженное бедро на красной дорожке
- Без белья: американская реперша появилась на западе в откровенном луке и похвасталась пышным бюстом