Блестящий выход: королева Сильвия посетила светскую церемонию в Берлине

Шведская королева Сильвия недавно приезжала в Берлин, где на выходных посетила светское мероприятие.

Ее Величество королева посетила гала-концерт "Ein Herz fuer Kinder" в Studio Berlin Adlershof Берлине и блистала, как на сцене, так и на красной дорожке.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

78-летняя супруга короля Швеции Карла Густава выглядела просто ослепительно в зеленого цвета топе с россыпью камней и страз и черных брюках-клеш. Лук свой Сильвия дополнила черными туфлями-лодочками на каблуках, обувь была усыпана прозрачными камнями.

На грудь Сильвия пришпилила брошку-цветок и такие же цветочные серьги надела в уши. Глаза королевская особа подчеркнула едва заметно зелеными тенями, а на губы нанесла розовый блеск. Укладка у королевы также была безупречной. На пальце сверкал перстень, несколько браслетов было на запястьях, а также светлый маникюр.

Королева Сильвия и Урсулой фон дер Ляйен / Фото: Getty Images

На сцене королева Сильвмя блистала рядом с председателем еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. 64-летняя политик надела платье с вырезом на декольте и обула туфли-лодочки.

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