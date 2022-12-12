Блестящий выход: принцесса Уэльская покрасовалась в кадре в эффектном красном платье

Принцесса Уэльская готовится к предстоящему в этот четверг концерту, который будет называться "Королевские гимны: вместе на Рождество" и всецело будет посвящен памяти королевы Елизаветы II.
Кэтрин была в сверкающем красном платье от Needle & Thread стоимостью 564 доллара, его принцесса носит с 2020 года. Дизайн под названием "Аврора" выполнен из тюля с А-силуэтом, расшитым пайетками. Также у принцессы Уэльской красиво уложены волнами волосы и макияж на лице.
Кадрами со съемок проморолика поделились в официальных аккаунтах принца и принцессы Уэльских в социальных сетях.
"Присоединяйтесь к нам в канун Рождества на особенной службе в Вестминстерском аббатстве, полной праздничных гимнов и прекрасных представлений, поскольку мы празднуем то, что делает это самое прекрасное время год", - говорит Кейт в промо, которое вышло в эфир в воскресенье вечером.
#TogetherAtChristmas— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 11, 2022
@itv
Christmas Eve pic.twitter.com/gft1fJpLWP
Праздничное мероприятие, организованное принцессой Кейт, также соберет вместе других членов королевской семьи с благотворительным персоналом, общественных волонтеров, передовых работников, военнослужащих и многих других, чтобы "отпраздновать радость, которую может принести человеческое общение", - говорится в сообщении Букингемского дворца.
Напомним, в этом году гимн посвящен Ее Величеству королеве Елизавете II и тем ценностям, которые Ее Величество демонстрировала на протяжении всей своей жизни, включая долг, сочувствие, веру, служение, доброту, сострадание и поддержку других.
В прошлом году Кэтрин сама села за фортепиано, чтобы продемонстрировать свои музыкальные навыки и удивила публику. Ждем какого-нибудь перформанса от нее и в этом году.
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