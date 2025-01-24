Блистала в роскошном платье: как выглядела принцесса Диана в свой последний день рождения

Принцесса Диана очень любила детей и на многих публичных мероприятиях тепло с ними общалась.

Эти кадры были сняты 1 июля 1997 года, в последний день рождения принцессы Уэльской. В тот день Диана посетила гала-вечер в честь столетия галереи Тейт в Лондоне.

В тот день на публике принцесса появилась в черном платье на бретельках, расшитом сверкающими камнями, которое она получила в подарок на день рождения от своего друга, дизайнера Жака Азагури, дополнив образ сверкающим колье-чокером с зелеными камнями и соответствующими серьгами-подвесками с бриллиантами.

Принцесса Диана в свой последний день рождения: как выглядела супруга Чарльза

На видео маленькая девочка вручает принцессе Диане букет цветов в честь ее дня рождения. Большую часть жизни первая жена принца Чарльза уделяла благотворительной деятельности.

Принцесса Диана в свой последний день рождения, 1 июля 1997 года / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам милое фото с церемонии крещения принца Гарри – второго сына Дианы и Чарльза.

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