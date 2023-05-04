Блистала в ярком пальто: принцесса Кейт нарушила королевское правило во время нового выхода в свет

Кейт и Уильям сегодня путешествовали на поезде, а еще Ее Высочество нарушила королевское правило – не делать селфи с публикой.

Принц Уильям и его супруга Кэтрин путешествуют по линии "Элизабет" в лондонском метро в центре Лондона, по дороге в паб Dog & Duck в Сохо, чтобы узнать, как там готовятся к коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Около паба пару тепло встречала публика. Многие просили принцессу Кейт сфотографироваться с ней, и она не отказывала. Нет строгого запрета на селфи, однако члены королевской семьи должны помнить, что такое фото требует определенной близости с оппонентом, а иногда это может нести угрозу безопасности.

Впрочем, Кейт Миддлтон сегодня продемонстрировала, что она открыта для публики.

Принцесса Уэльская делает селфи / Фото: Getty Images

Для своего визита в паб Кэтрин выбрала яркое красное пальто от Eponine London из коллекции осень-зима 2018 в сочетании с белым платьем Suzannah, которое она ранее носила на Уимблдоне, добавив к образу белую сумку Mulberry, туфли на каблуках в тон и серьги Maria Black. Волосы у принцессы были распущены, а на лице был легкий дневной макияж.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц Уильям был в темном костюме и голубой рубашке, он предпочел более неофициальный образ и не стал надевать галстук.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

На днях пара отпраздновала восьмой день рождения их дочери Шарлотты, поделившись с публикой новыми снимками принцессы. Также известно, что Кейт и Уильям вместе с тремя детьми будут присутствовать на коронации короля и королевы 6 мая.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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