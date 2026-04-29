Королева Елизавета II на свадьбе Кейт и Уильяма / © Getty Images

Ее Величество приехала на нее в желтом пальто, шляпе в тон с цветком, она была в белых перчатках, кремовую сумку Launer — ее любимого бренда держала в руках и обула нюдовые туфли на невысоких каблуках и с бантами. Также Елизавета дополнила свой образ жемчужные колье из трех нитей на шее и огромной бриллиантовой брошью бантом.

Королева Елизавета II на свадьбе Кейт и Уильяма, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

В книге Тины Браун «Дворцовые документы», вышедшей в 2022 году и посвященной королевской семье, говорится: «Для королевы день свадьбы Уильяма и Кейт принес особое удовлетворение. Эта новая, 29-летняя внучка по мужу, будущая королева-консорт, была непохожа на юную невесту Диану, она прошла проверку на стойкость и королевскую жизнь», — писала автор, цитирует ее InStyle.

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Имеется ввиду, что леди Диана Спенсер выходила замуж за принца Уэльского Чарльза совсем юной, не подготовленной к королевской жизни, в то время, как Кейт Миддлтон почти десять лет была девушкой принца Уильяма и уже неплохо ориентировалась в дворцовых правилах и традициях.

Также госпожа Браун писала, что после церемонии королева повернулась к своему мужу, принцу Филиппу, и сказала: «Это было действительно превосходно, не правда ли?», что еще раз подтверждает ее удовлетворение свадьбой пары в Вестминстерском аббатстве.

Кэрол Миддлтон, королева Елизавета II и герцогиня Камилла на свадьбе Кейт и Уильяма, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Елизавета одолжила Кейт свою тиару Cartier Halo, «что-то взятое взаймы», стоимость которой сейчас оценивается в 1,3 миллиона долларов. А мы ранее показывали, в каких тиарах выходили замуж другие королевские невесты.

