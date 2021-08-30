Ближе к королеве: Кейт и Уильям планируют переезд из Кенсингтонского дворца

Ходят слухи, что герцог и герцогиня Кембриджские хотят переехать жить поближе к королеве Елизавете II.

Кейт и Уильям рассматривают вариант переезда в Виндзор, поскольку готовятся взять на себя еще больше обязанностей старших членов королевской семьи.

Как пишет Daily Mail, возможный переезд приблизит семью к королеве Елизавете II. Источник сообщил, что Уильям и Кейт присматриваются к вариантам жилья в районе, подходящем для воспитания их троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Кейт и Уильям с детьми / Associated Press

Рассматриваемые объекты могут включать форт Бельведер, дом с башней, внесенный в список объектов категории II, с башней в южной части Большого Виндзорского парка, где король Эдуард VIII - дядя королевы - подписал документы об отречении от престола в 1936 году.

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Форт принадлежит Crown Estate и сдан в аренду семье Уэстон, близким друзьям королевской семьи. Эдуард однажды написал, что с вершины башни в ясный день можно было увидеть купол собора Святого Павла "в подзорную трубу". Однако потом сообщили, что форт был отклонен помощниками дворца как вариант.

Перемещение семьи на запад - где бы они ни оказались - может оказаться как стратегическим, так и практическим, поскольку монархия готовится к серьезным изменениям в предстоящие годы. А принц Уильям – внук королевы Елизаветы II – находится вторым в очереди на трон после своего отца принца Чарльза.

На данный момент Кембриджи проживают в своей лондонской резиденции – Кенсингтонском дворце и иногда уезжают в загородную резиденцию – Анамер Холл в Норфолке.

Герцогиня Кембриджская и королева Елизавета II / Getty Images

Королева Елизавета II в течение многих лет использовала Виндзор как резиденцию на выходные и уединение после рабочей недели в Букингемском дворце. Но теперь монарх планирует навсегда обосноваться в Виндзоре, как только вернется с ежегодных летних каникул в Балморале. Виндзор стал последним пристанищем и для ее покойного супруга принца Филиппа, который умер в апреле 2021 года.

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Герцогиня Кембриджская и принц Уильям в театре Палладиум (10 фото)

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