Близкий друг принца Гарри раскрыл секрет о герцоге Сассекском: что он сказал

Имя друга не называется, но западная пресса пишет, что это близкий человек для Гарри, который живет в Великобритании.

По словам этого не названного "друга" принц Гарри очень скучает по Великобритании и хочет, чтобы им снова "восхищались", как раньше.

Принц Гарри действительно был любимцем публики, а еще любимцем своей бабушки королевы Елизаветы II. Но в своей книге мемуаров он неожиданно рассказал, что все годы жизни в Британии очень часто страдал и устал от преследований папарацци и фотографов. Но его друг считает, что Гарри тоскует по той любви и привязанности, которые он получал от британской публики, прежде чем отойти от королевских обязанностей в январе 2020 года, пишет журнал ok!.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В Лондоне герцог Сассекский был в последний раз в мае 2024 года на службе в честь 10-летия "Игр непокоренных". А вот на прощание с мужем своей тети Джейн в Лондон принц решил не ехать, поскольку не чувствует себя безопасно на родине.

Джейн Феллоуз, принц Гарри и Чарльз Спенсер / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Гарри и Меган вернулись из тура по Колумбии, где танцевали сальсу и целовались на публике.

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