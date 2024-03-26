Близкий друг принцессы Кейт рассказал, почему она решилась записать видео и рассказать о своем диагнозе

У принцессы Уэльской было несколько причин для этого.

22 марта Кейт Миддлтон обнародовала видео, в котором рассказала о своих проблемах со здоровьем. Каждое слово для своей речи Кейт написала сама. Близкий друг принцессы рассказал Times, что решение Кейт сделать заявление было вызвано ее опасениями по поводу своих отношений с публикой и желанием их утешить.

"Это позволило ей напрямую обратиться к публике, которая в подавляющем большинстве всегда была с ней и ее семьей и не верила в шум и сплетни. Она написала каждое слово, все сложилось очень быстро", - говорит близкий друг принцессы, цитирует его слова издание express.

Выбор времени был определен стремлением Кейт подавить дальнейшие спекуляции о ее здоровье и браке, поскольку ее диагноз рака означал, что она не вернется к королевским обязанностям так быстро, как ожидалось.

"За последние несколько недель изменилось ощущение, которое она чувствовала: "У меня не будет нормального возвращения на работу после Пасхи, которого все ждут"", - говорит он.

Поэтому принцесса чувствовала себя обязанной поделиться своим состоянием, чтобы дать надежду и солидарность другим, переживающим такие же проблемы, и заверить мир, что она "здорова и становится сильнее с каждым днем".

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Сейчас Кейт и Уильям с детьми находятся в Анмер-холле в Норфолке, где проводят весенние каникулы.

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