Близкий друг принца Уильяма трагически скончался: кто он и что произошло

Санджай Капур / © Getty Images

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Как сообщает западная пресса, индийский миллиардер и председатель мирового гиганта автозапчастей Sona Comstar, проглотил пчелу во время игры в поло 12 июня. Мужчина потерял сознание во время игры, которая проходила в Англии.

Всего за несколько часов до своей смерти он вышел в социальные сети, чтобы отдать трогательную дань памяти тем, кто погиб в авиакатастрофе Air India. В своем последнем посте он написал:

Санджай Капур / © Getty Images

«Ужасные новости о трагической катастрофе Air India в Ахмадабаде. Мои мысли и молитвы со всеми пострадавшими семьями. Пусть они найдут силы в этот трудный час».

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По данным express.co.uk незадолго до смерти господина Капура ужалила пчела в рот, что могло спровоцировать анафилактический шок, приведший к остановке сердца. Медицинские эксперты утверждают, что внутренние укусы могут быть смертельными, особенно если у человека есть недиагностированная аллергия.

Санджай Капур / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как снять зуд от укусов насекомых.