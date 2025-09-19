Близняшки Спенсер вышли в свет: племянницы принцессы Дианы опять надели похожие образы

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер — племянницы покойной принцессы Дианы. Они родились в семье графа Чарльза Спенсера и его жены Виктории Локвуд. Девушки частые гостьи на светских мероприятиях, модных показах и различных звездным церемониях, а также обожают одеваться в одинаковые наряды или в вещо одного цвете, чтобы всегда соответствовать друг другу.

На этой неделе Элиза и Амелия посетили презентацию The Butler Did It в отеле Raffles в Лондоне. Обе были в луках черного цвета, но вот только одна сестра надела брючный костюм, который дополнила бархатной сумкой, а вторая надела мини-платье с кружевом.

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Напомним, что также недавно они блистали в нежных платьях на красной дорожке в Венеции. Сестры посетили 82-й Международный кинофестиваль.

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер в Венеции / © Associated Press

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер в Венеции / © Associated Press