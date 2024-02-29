Блондинка с большим животом: как выглядела Зара Тиндалл во время беременности

Зара Тиндалл родила троих детей от своего мужа Майка Тиндалла.
Мы продолжаем нашу подборку беременных членов королевских семей.
Сегодня вспоминаем, как выглядела во время своей первой беременности дочь принцессы Анны – Зара Тиндалл.
На фото Зара запечатлена в бежевом джемпере и синих обтягивающих штанах, сверху на ней синее пальто-накидка с меховой отделкой, а рукой она держится за уже большой живот. В тот день Зара принимала участие в Дне золотого кубка Paddy Power на ипподроме Челтенхэма.
Фото было сделано в ноябре 2013 года, за два месяца до рождения ее первой дочери Мии Тиндалл. Девочка появилась на свет 17 января 2014 года.
После этих родов Тиндалл перенесла еще несколько выкидышей и две беременности, родив вторую дочь Лену в 2018 году и сына Лукаса в 2021 году.
Напомним, ранее мы показывали, как выглядела во время второй беременности принцесса Маргарет – родная сестра королевы Елизаветы II.
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