Блондинка с большим животом: как выглядела Зара Тиндалл во время беременности

Мы продолжаем нашу подборку беременных членов королевских семей.

Сегодня вспоминаем, как выглядела во время своей первой беременности дочь принцессы Анны – Зара Тиндалл.

На фото Зара запечатлена в бежевом джемпере и синих обтягивающих штанах, сверху на ней синее пальто-накидка с меховой отделкой, а рукой она держится за уже большой живот. В тот день Зара принимала участие в Дне золотого кубка Paddy Power на ипподроме Челтенхэма.

Фото было сделано в ноябре 2013 года, за два месяца до рождения ее первой дочери Мии Тиндалл. Девочка появилась на свет 17 января 2014 года.

Зара Тиндалл во время беременности / Фото: Getty Images

После этих родов Тиндалл перенесла еще несколько выкидышей и две беременности, родив вторую дочь Лену в 2018 году и сына Лукаса в 2021 году.

Зара Тиндалл с мужем / Фото: Associated Press

Зара Тиндалл с сыном Лукасом / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как выглядела во время второй беременности принцесса Маргарет – родная сестра королевы Елизаветы II.

Зара и Майк Тиналл с дочерьми / Фото: Getty Images

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