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Блондинка с большим животом: как выглядела Зара Тиндалл во время беременности

Блондинка с большим животом: как выглядела Зара Тиндалл во время беременности

Зара Тиндалл во время беременности / Фото: Getty Images

Зара Тиндалл родила троих детей от своего мужа Майка Тиндалла.

Мы продолжаем нашу подборку беременных членов королевских семей.

Сегодня вспоминаем, как выглядела во время своей первой беременности дочь принцессы Анны – Зара Тиндалл.

На фото Зара запечатлена в бежевом джемпере и синих обтягивающих штанах, сверху на ней синее пальто-накидка с меховой отделкой, а рукой она держится за уже большой живот. В тот день Зара принимала участие в Дне золотого кубка Paddy Power на ипподроме Челтенхэма.

 Фото было сделано в ноябре 2013 года, за два месяца до рождения ее первой дочери Мии Тиндалл. Девочка появилась на свет 17 января 2014 года.

Зара Тиндалл во время беременности / © Getty Images
Зара Тиндалл во время беременности / Фото: Getty Images

После этих родов Тиндалл перенесла еще несколько выкидышей и две беременности, родив вторую дочь Лену в 2018 году и сына Лукаса в 2021 году.

Зара Тиндалл с мужем / © Associated Press
Зара Тиндалл с мужем / Фото: Associated Press
Зара Тиндалл с сыном Лукасом / © Getty Images
Зара Тиндалл с сыном Лукасом / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как выглядела во время второй беременности принцесса Маргарет – родная сестра королевы Елизаветы II.

Зара и Майк Тиналл с дочерьми / © Getty Images
Зара и Майк Тиналл с дочерьми / Фото: Getty Images

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