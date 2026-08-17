- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 210
- Время на прочтение
- 1 мин
Блондинка в голубом мини-платье и с большой сумкой: папарацци подловили помощницу Трампа в Вашингтоне
Натали Харп сочетала женственный наряд с практичными рабочими аксессуарами.
Натали Харп попала в объектив фотографов вместе с президентом США Дональдом Трампом в парке рядом с Белым домом в Вашингтоне. Она летала на вертолете Marine One вместе с американским лидером.
Для перелета помощница президента выбрала облегающее светло-голубое мини-платье без рукавов и с накладным карманом. Модель имела отложной воротник, асимметричную застежку-молнию и тканевый пояс с узлом, который подчеркнул талию.
Натали дополнила наряд классическими бежевыми остроносыми туфлями на шпильках. На плече у нее висела большая бордовая сумка с коричневыми ремнями. В руках Харп несла ноутбуки и смартфон.
У Харп была укладка с локонами, макияж с черными стрелками и жемчужные серьги-пусеты в ушах.
Напомним, в прошлый раз Натали Харп сфотографировали в черном облегающем топе и черной плиссированной мини-юбке в белый горошек.