Блондинка в голубом мини-платье и с большой сумкой: папарацци подловили помощницу Трампа в Вашингтоне

Натали Харп / © Associated Press

Реклама

Натали Харп попала в объектив фотографов вместе с президентом США Дональдом Трампом в парке рядом с Белым домом в Вашингтоне. Она летала на вертолете Marine One вместе с американским лидером.

Натали Харп / © Associated Press

Для перелета помощница президента выбрала облегающее светло-голубое мини-платье без рукавов и с накладным карманом. Модель имела отложной воротник, асимметричную застежку-молнию и тканевый пояс с узлом, который подчеркнул талию.

Реклама

Натали Харп / © Associated Press

Натали дополнила наряд классическими бежевыми остроносыми туфлями на шпильках. На плече у нее висела большая бордовая сумка с коричневыми ремнями. В руках Харп несла ноутбуки и смартфон.

Реклама

Натали Харп / © Associated Press

У Харп была укладка с локонами, макияж с черными стрелками и жемчужные серьги-пусеты в ушах.

Напомним, в прошлый раз Натали Харп сфотографировали в черном облегающем топе и черной плиссированной мини-юбке в белый горошек.

Новости партнеров