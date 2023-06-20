Блондинки в сине-желтых образах: украинки в патриотических цветах появились на королевских скачках

Сегодня, 20 июня, в Аскоте стартовали конные скачки Royal Ascot 2023 года. Среди гостей в ярких образах внимание публики привлекли две красавицы-блондинки, которые пришели в нарядах в цвет украинского флага.

Ими оказались украинки – Елена Ситниченко и Анастасия Тутус. Елена была одета в желтое платье макси с пикантным декольте и высоким разрезом. Голову она украсила массивным венком с желтыми цветами, красной калиной и лентами.

Украинки на конных скачках в Аскоте / Фото: Getty Images

На Анастасии была блузка с асимметричной баской и брюки-палаццо. Свой лук она дополнила большим венком с синими цветами, украшенными голубыми и фиолетовыми бабочками и сине-желтыми лентами.

Напомним, в первый день конных скачек женщины продемонстрировали необычные и яркие шляпки, какие именно смотрите в нашей подборке.

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