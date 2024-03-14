Бодр и весел: король Чарльз III появился перед камерами в Букингемском дворце

Король Чарльз III продолжает исполнять свои конституционные обязанности даже во время лечения от рака.
В среду 75-летний монарх принял в Букингемском дворце баронессу Шотландию Астал, генерального секретаря Содружества. Это была частная аудиенция, во время которой Чарльз, очевидно, много шутил поскольку на фотографиях он улыбается и явно находится в приподнятом настроении.
Король был одет в темно-синем костюме в полоску, белой рубашке и синем галстуке в принт, а обут в черные туфли. Его гостья была в красивом платье с цветочной вышивкой на подоле и нюдовых туфлях с золотыми пряжками на каблуках.
Король Чарльз III не присоединился к членам своей семьи на службе в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в понедельник так как по рекомендации врачей воздерживается от публичных мероприятий, где много людей из соображений безопасности.
На службе многие заметили, что принц Уильям любезно болтал с королевой Камиллой, а эксперт по языку тела раскрыл интересный момент, глядя на их теплое общение.
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