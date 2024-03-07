Бодр и весел: король Чарльз провел несколько аудиенций в Букингемском дворце

Король Чарльз III продолжает находиться в Лондоне, исполняя свои королевские обязанности.

Несмотря на лечение от рака британский король проводит некоторые аудиенции лично. Сегодня он встретился с Верховным комиссаром Ямайки Александром Уильямсом и Кэрол Уотсон-Уильямс в Букингемском дворце.

Король Чарльз III с Александром Уильямсом и Кэрол Уотсон-Уильямс / Фото: Associated Press

На встречу король прибыл в светло-сером костюме, белой рубашке и черных туфлях. Монарх пребывал в прекрасном настроении и много улыбался.

Король Чарльз III с Александром Уильямсом / Фото: Associated Press

Вчера Чарльз встретился с послом Мавритании Самба Мамаду, который вручил верительные грамоты британскому королю во время частной аудиенции в Букингемском дворце.

Король Чарльз III с Самба Мамаду / Фото: Associated Press

Также Чарльз провел онлайн-встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Во времена пандемии коронавируса такие видеоаудиенции часто проводила мать Чарльза – королева Елизавета II.

Король Чарльз III и Джастин Трюдо / Фото: Associated Press

Напомним, супруга короля - королева Камилла - сейчас находится в отпуске.

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