Бодр и весел: король Чарльз провел несколько аудиенций в Букингемском дворце

Король Чарльз III продолжает находиться в Лондоне, исполняя свои королевские обязанности.
Несмотря на лечение от рака британский король проводит некоторые аудиенции лично. Сегодня он встретился с Верховным комиссаром Ямайки Александром Уильямсом и Кэрол Уотсон-Уильямс в Букингемском дворце.
На встречу король прибыл в светло-сером костюме, белой рубашке и черных туфлях. Монарх пребывал в прекрасном настроении и много улыбался.
Вчера Чарльз встретился с послом Мавритании Самба Мамаду, который вручил верительные грамоты британскому королю во время частной аудиенции в Букингемском дворце.
Также Чарльз провел онлайн-встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Во времена пандемии коронавируса такие видеоаудиенции часто проводила мать Чарльза – королева Елизавета II.
Напомним, супруга короля - королева Камилла - сейчас находится в отпуске.
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