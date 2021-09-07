Бодра и активна: 83-летняя принцесса Беатрикс посетила торжественную церемонию

83-летняя принцесса Нидерландов Беатрикс несмотря на почетный возраст активна и бодра, и продолжает принимать участие в разных мероприятиях.

На днях Беатрикс присутствовала на церемонии открытия ветряной мельницы De Vlijt в Зюйдволде, Дренте. На мероприятие мать короля Виллема-Александра приехала в блузе с цветочной вышивкой и черной накидке сверху, черных брюках и кожаных туфлях без каблука. В одной руке у нее была небольшая сумка черного цвета. Из украшений Беатрикс надела золотое колье на шею и золотой браслет из камней, а в ушах у нее сверкали миниатюрные серьги с камнями.

Принцесса Беатрикс / Getty Images

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Укладка, как всегда, была традиционной, а макияж едва заметным на лице. На пальце принцессы сверкало также кольцо с камнем. Беатрикс направлялась на мероприятие, когда ее запечатлели фотографы и приветствовала публика.

Сын принцессы Виллем-Александр и невестка - королева-консорт Максима также вернулись к активной общественной жизни и уже успели в начале сентября посетить несколько мероприятий.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

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