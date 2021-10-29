Бодра и в красивом платье: королева Елизавета II вышла на связь из Виндзорского замка

Бодра и в красивом платье: королева Елизавета II вышла на связь из Виндзорского замка

Королева Елизавета II впервые появилась на видео после посещения больницы короля Эдуарда VII на прошлой неделе.

Елизавета II вручила Золотую медаль Королевы за поэзию 2020 года Давиду Константину во время виртуальной аудиенции из Виндзорского замка. В Букингемском дворце к Дэвиду присоединился поэт-лауреат Саймон Армитидж, который возглавляет Комитет по поэтическим медалям, и официально вручил медаль. Премия, которая датируется 1933 годом, была учреждена дедушкой королевы, королем Георгом V, и может быть вручена любому поэту в пределах Содружества.

Королева выглядела элегантно в потрясающем черном платье с цветочным принтом, дополненном двумя жемчужными ожерельями и парой серег. У нее была красивая прическа и макияж на лице.

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В разговоре с Дэвидом королева сказала: "Я очень рада, что мне представилась возможность увидеть вас сегодня утром хотя бы таким образом". Напомним, виртуальная встреча состоялась через несколько дней после того, как Ее Величеству пришлось отказаться от саммита COP26 в Глазго из-за рекомендации ее врачей и некоторых проблем со здоровьем.

В заявлении Букингемского дворца говорится: "Следуя совету отдыхать, королева взяла на себя легкие обязанности в Виндзорском замке. Ее Величество с сожалением решила, что больше не поедет в Глазго для участия в вечернем приеме COP26 в понедельник, 1 ноября. Ее Величество разочарована тем, что не посетила прием, но выступит с обращением к собравшимся делегатам через записанное видеообращение".

Королева Елизавета II / Getty Images

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