Бодра и весела: именинница королева Маргрете II приветствовала подданных с балкона

По этому поводу Ее Величество воссоединилась со своей семьей на балконе дворца Кристиана IX в Амалиенборге, чтобы поприветствовать в этот торжественный день своих подданных. Это впервые семью видели вместе после операции на спине королевы в феврале.

Королева Маргрете была в голубом костюме, который состоял из блузы, юбки средней длины и короткого жакета. Ее волосы были аккуратно убраны назад, а наряд она дополнила голубыми крупными серьгами и красным маникюром.

Ее сыновья - наследный принц Фредерик и принц Иоахим - также появились со своими женами - кронпринцессой Мэри и принцессой Мари - и детьми на балконе.

Датская королевская семья / Фото: Getty Images

В Instagram королевской семьи опубликовали снимки королевы Маргрете с ее родственниками. В подписи отмечено:

"Ее Величество Королева четыре раза появлялась на балконе Амалиенборга по случаю своего 83-летия. Вместе с королевской семьей Ее Величество помахала многочисленным присутствующим, которые подпевали "Сегодня день рождения королевы" в сопровождении оркестра Королевской лейб-гвардии".

Напомним, на прошлой неделе королева впервые появилась на публике после операции на спине и была запечатлена с тростью.